新冠肺炎︰疫情下紀念國殤日　特朗普疑站不穩

周一（25日）是美國的國殤日假期，紀念活動及假日氣氛均被新冠肺炎疫情陰霾籠罩。總統特朗普當日到阿靈頓國家公墓致敬並獻花圈，致詞時再次呼籲各州復市。他與副總統彭斯等人現身時均無戴口罩，另有華媒指特朗普在致敬時站立不穩。

由於疫情仍然嚴峻，今年的國殤日紀念活動規模遠不如前，不少儀式改為以網上直播方式舉行。華盛頓的越戰陣亡將士紀念碑及佛羅里達州的比奧爾紀念公墓均有人聚集紀念，惟人數不多，他們多有戴口罩。特朗普則與彭斯和國防部長埃斯珀於阿靈頓出席紀念活動，直播片段可見他肅立時曾半抬手又尷尬放下，身軀更數度前後搖晃，被中國媒體指他站不穩。

美國50個州份已全數放寬不同程度的防疫措施，其中加州公共衞生部周一宣布，將重新允許民眾出外購物及參加宗教活動。當局指，教堂、猶太教堂、清真寺可重開，信眾人數上限為原有的25%；而商戶則可在獲得衞生人員的許可後重開。

此外，關閉兩個月的紐約證券交易所周一重開，但只准25%的交易員重返交易大廳工作，他們均需量體溫、保持距離、全程佩戴口罩等。有報道指，紐交所要求交易員簽署免責同意書，列明如因工作染疫或傳染他人，要補償交易所。投資銀行摩根士丹利拒絕，員工將不會重返交易大廳。