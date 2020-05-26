新冠肺炎︰特朗普威脅轉場　要求北卡州容許黨大會群聚

新冠肺炎疫情陰霾籠罩下，美國大選安排倍添變數。總統特朗普周一（25日）向北卡羅萊納州施壓，指如果該州無法承諾讓共和黨全國代表大會「全場坐滿」，共和黨將考慮更改舉辦場地。

共和黨全國代表大會定於8月24日至27日在北卡州夏洛特市舉行，但該州至今仍未解除針對大型活動的限制措施。特朗普周一在社交網發文批評，民主黨籍的北卡州州長科珀（Roy Cooper）仍處於「疫情封鎖情緒」中。特朗普指，數千共和黨人正安排前往北卡州出席大會的計劃，要求科珀即時說明屆時會否解禁會場人數上限。

特朗普威脅稱，如果北卡州不容許會場被佔滿，共和黨將不得不尋找替代地點。科珀其後發聲明回應指，該州衞生官員正會共和黨合作，評估在夏洛特舉行黨代表大會的計劃；又強調該州是根據數據和科學，保護當地公共健康及安全。副總統彭斯同日亦指，共和黨可考慮改到一個「解封」程度更高的地方舉行大會。

截至周一晚，北卡州已有2.4萬宗新冠肺炎病例，其中790人死亡。該州雖已放鬆了部分防疫措施，但仍禁止舉行大型活動。按照計劃，共和黨大會主辦方需在7月中旬接管會場並進行場地改造；按疫情前的估計，大會將有約5萬人參與。