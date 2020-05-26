記者分享保守派內容後　遭Twitter取消認證藍剔

美國社交網站Twitter一直有為於各個領域中知名度高的人或機構提供認證，並在他們的帳號中加上藍剔，以助網民分辨真假帳戶。近日有美國記者分享有關保守派人物的訪問，及批評前總統奧巴馬政府的內容後，突然遭Twitter取消認證藍剔。

新聞網站Mediaite的記者塔卡拉（Rudy Takala）最近在Twitter上分享了他的文章，內容提及前哥倫比亞廣播公司（CBS）記者阿特基森（Sharyl Atkisson）指控奧巴馬政府於2013至2014年期間監控其電腦一事。阿特基森曾就此事入稟法院，近日有證人提供新證據，令她重新入稟。然而，塔卡拉稱，在他分享文章的一個小時後，其Twitter帳戶的認證就被取消。

主持人萊卡赫（Josh Lekach）訪問了共和黨政客盧默（Laura Loomer），並在Twitter上分享訪問內容，其後他的帳戶認證也被取消。盧默被Twitter及Facebook等禁止開帳戶，去年更被這些社交網列為「危險人物」。她入稟控告Twitter及其他科技公司政治審查。

塔卡拉及萊卡赫投訴，要求Twitter解釋取消帳號認證的原因。不過，Twitter至今未有回應。Twitter近日更新了其服務條款，但沒有更新有關帳號認證的內容。