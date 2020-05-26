港版國安法：黎智英勾結外國勢力　要求美國制裁中國

「港版國安法」引來各界高度關注，多次被中國官媒點名批評的壹傳媒黎智英，周二（26日）以視像形式接受美國霍士新聞訪問，他聲稱自己無懼被捕，將留在香港；又指美國應該把握時機與中國對抗，並建議華府以制裁手段向北京施壓。

黎智英表示，港人憂慮國安法實施後，香港將失去法治及及自由，傳媒會死亡；又指香港正變得非常危險。他提到，美國總統特朗普表明會有強烈回應，「我希望特朗普說到做到，我有信心美國政府會行動」。

他提到，現時中國在政治及經濟上均處於弱勢，美國應該把握時機與中國對抗；又認為美國可以動用制裁手段去與中國對抗，包括凍結中方在美國或全球的資金，以及停止向中國運送高科技產品。

內地官媒周一（25日）接連發表評論文章，批評黎智英窮途末路，逃跑不成就開起了Twitter帳號，不斷向美國表白，並求對方保護、干預；又斥黎的人生「沒有非賣品」，他鼓動年輕人「殉道」、送死，自己一家七口卻持外國護照，直指為這樣的人當「炮灰」實屬不值。

文章形容黎是叛國亂港的專家，並精於兩招，分別是挾洋自重甘當走狗及想盡辦法煽動蠱惑。而中央出手啟動涉及香港的國安立法，令「黎智英們」作出狗急跳牆式的舉動，從而可以看出他們害怕了、緊張了，並說明中央的做法搞對了、搞準了；至於他們深感窮途末路欲作最後反抗，無非還是那些套路，中央對內外情況早有預估，這些小兒科招數都是螳臂當車、不自量力。