領導水門事件及甘迺迪遇刺報道　名記者斯莫爾離世

曾帶領哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞部報道民權運動、越南戰爭及水門事件的資深傳媒人斯莫爾（William J. Small）於周日（24日）在美國紐約離世，享年93歲。他曾為了報道前總統約翰‧甘迺迪遇刺案而4天沒有回家，更得到「新聞界英雄」的美譽。

斯莫爾因病逝世，但沒有感染新冠肺炎。在他約60年的傳媒生涯中，他曾指導及聘請很多知名記者及主播，包括《六十分鐘時事雜誌》記者斯特爾（Lesley Stahl）、現任CBS新聞部主席齊林斯基（Susan Zirinsky）及首位擔任美國主流電視網晚間新聞主播的亞裔美國人、華裔女記者宗毓華。

斯特爾表示，斯莫爾很英勇及堅定，特別是在水門事件發生時，當時新聞部每晚也收到來自白宮的憤怒來電，斯莫爾承受很大壓力。斯特爾指，斯莫爾令記者想做得更好，沒有人想令他失望。齊林斯基20歲時獲斯莫爾聘用，令她得到人生首份工作。她形容斯莫爾是新聞界英雄，每個記者也會將他的精神傳承下去。

1963年，前總統約翰‧甘迺迪遇刺身亡。斯莫爾當時連續4天沒有回家，全力安排報道。從槍擊發生時到約翰‧甘迺迪下葬，斯莫爾安排攝影機到白宮及國會拍攝，又將電視台車輛改裝成臨時廣播車，以到前總統詹森的家拍攝。當時電視新聞仍在起步階段，約翰‧甘迺迪遇刺案令電視台開始成為重要的新聞媒體。

斯莫爾於1979年成為全國廣播公司（NBC）新聞部主席。他又曾擔任福德姆大學及路易斯威爾大學的教師。