新冠肺炎：抗議政府經濟措施嚴苛　多地民眾疫情下示威

厄瓜多爾全國已有逾3.7萬人確診新冠肺炎，3203人死亡。政府早前表示，估計疫情已造成至少80億美元（約624億港元）經濟損失，因此推出一系列經濟措施來節省支出。全國多地民眾不滿政府的經濟措施過於嚴苛，令他們無法維持生計，於是在周一（25日）上街抗議。

總統莫雷諾上周公布，會透過關閉全球使領館、減少外交職員人數及關閉7家國營企業等措施，來節省約40億美元（約312億港元）支出。政府也會清算在過去5年損失逾4億美元（約31.2億港元）的厄瓜多爾航空公司（Tame Airlines）。此外，公共部門的工時減少25%，員工薪金調低16%。政府估計國內已有15萬人因疫情而失業。

首都基多約有2000人揮舞旗幟和布條示威，高叫反政府口號。很多示威者戴上口罩、與他人保持社交距離。有工會認為，在政府的經濟措施下，勞工階層與菁英階層付出的代價不成比例，政府為了不讓富人掏錢買單，寧願令勞工失業。在經濟大城、疫情重災區瓜亞基爾的示威中，有工會領袖指：「新冠病毒沒要我們的命，但政府會。」

早在疫情發生前，厄瓜多爾就因債台高築及對石油的依賴而處於經濟困境。國際貨幣基金組織（IMF）預測，厄瓜多爾今年的經濟將衰退6.3%，是南美洲衰退幅度最大的國家。