白人警員膝頭壓頸不理哀求　黑人窒息喪生4警丟職

美國明尼蘇達州一名黑人周一（25日）被一名白人警員制服時，頸部遭警員以膝蓋壓着。儘管黑人稱不能呼吸，哀求對方鬆開，但警員未有聽從，黑人疑犯最終當晚窒息喪生。有人質疑涉事警員使用過分武力。4名涉事警員已被解僱。

明尼阿波利斯警方當晚8時接報調查有男子在一間商店使用偽鈔的案件，警方在一輛車上發現與疑犯特徵接近的黑人男子弗洛伊德（George Floyd）。警方要求男子下車，惟他下車時奮力抵抗警員。從片段可見，該名黑人被白人警員跪着壓住，動彈不得。他哀求警員︰「求求你，我不能呼吸。求求你，先生。」弗洛伊德之後失去知覺，警員仍繼續壓住他數分鐘，其後他證實死亡。

警方發言人指，他們就警員制服疑犯有既定指引，會了解當時情況，作全面內部調查。聯邦調查局（FBI）和州相關部門將調查事件。明尼阿波利斯巿長弗雷周二（26日）在社交網宣布涉事警員已解僱的消息，又向黑人社區道歉。

當地社運活躍分子利維-阿姆斯特朗（Nekima Levy-Armstrong）表示看過片段後，形容令人噁心，認為再次顯示警方對非裔美國人濫用暴力。