新冠肺炎︰華人失業兼受歧視　意興闌珊欲離開紐約

美國紐約巿是繁榮和美好生活的象徵，惟自新冠肺炎疫情爆發之後，不少人都遇上挫折，並考慮離開紐約。美國《華盛頓郵報》訪問多位紐約巿民，包括美籍華人，他們都稱在疫情下面對失業及歧視等問題。

從事巿場推廣的39歲美籍華人李小姐（Nancy Lee，譯音），在3月因公司重組架構被裁，跟疫情無關；而她卻發現自己懷孕，但未婚夫亦失業。他們現居住在曼哈頓東村，李小姐認為這一切似乎告訴她是時候要離開紐約，她指︰「留在這裏的價值，在於其生活方式；如這生活方式已不存在，為何要支付高昂生活費？」

另外，李小姐又指街上最少3次遭到與新冠肺災相關的種族歧視咒罵和騷擾，她指︰「我最初不清楚是針對我，但我愈走愈近時，對方便不斷重覆咒罵。」她打算搬回費城近郊，父母仍在當地生活，她亦在該處長大。

37歲電視真人騷監製雪爾（Mary Shell），疫情前財政已捉襟見肘，現因疫情停工，而因為夜總會和酒吧等關閉，難以找兼職賺錢。她原本有室友分擔一半租金，但室友因失業已搬回與父母同住，令她的日子更難熬。