Twitter首加標籤　斥特朗普貼文無事實根據

美國總統特朗普周二（26日）在社交網Twitter發布兩則貼文，指控郵寄投票導致選舉舞弊及詐騙。Twitter首次在有關貼文附加「事實查核」的連結，標籤貼文有誤導性成分及沒有根據，以反駁他的說法。特朗普直斥Twitter干預美國總統大選及扼殺言論自由。

特朗普在Twitter不滿加州任何人都獲郵寄選票，並相信郵寄投票會出現選舉舞弊及詐騙，說：「郵箱會被盜、選票會被偽造，甚至被非法打印及偽造簽名。」其後Twitter在貼文下附近「了解郵寄投票事實」的連結，點擊後顯示一段聲明，內容引述不同美媒報道指，指出特朗普兩則貼文沒有事實根據，並引述專家指，郵寄投票很少可能會與選舉舞弊有關。

Twitter表示，特朗普的貼文違反Twitter政策，並稱貼文「包含潛在誤導成分的選舉資訊，因此貼上相關標籤，提供有關郵寄選票的背景資訊。」特朗普競選團隊經理帕斯凱爾周二對Twitter批評指Twitter試圖「阻撓和干預特朗普向選民傳達資訊。」另外，特朗普亦斥責Twitter干預2020年大選，說：「Twitter完全扼殺言論自由，作為總統，我絕不容許這事發生！」