被指刪反華言論　YouTube承認系統出錯

美國科企Google旗下的影片分享網站YouTube近日被揭刪除反對中國的言論，Google周二（26日）承認是電腦演算錯誤，導致相關言論被刪，正調查事件。

軟件公司「Oculus Rift」的聯合始創人勒基（Palmer Luckey）周一（25日）在Twitter聲稱，他在影片評論發表與「五毛」的相關留言全部在發布後30秒內被刪，質問「是Google的甚麼人決定審查美國人在美國平台的評論」。「五毛」一詞源自有傳言稱中國政府以每則貼文5毫的價錢，招攬人員在網上為中國宣傳。

YouTube的發言人表示，公司正調查為何網站會自動刪除相關字詞，相信是系統出錯，並指公司沒有改變過濾政策，根據設計系統只會移除垃圾、仇恨或騷擾言論。YouTube解釋，其檢查員在新冠肺炎疫情被迫留家，故更倚賴自動化系統代勞。YouTube3月曾警告，因機器代人過濾內容的情況增加，內容被刪的情況可能相應增加。

Google YouTube 醜聞不絕：