新聞時序：孟晚舟引渡案　掀中美加外交風波

中國科企華為太子女、副董事長兼首席財務官孟晚舟前年12月被加拿大政府拘留，及後美國司法部尋求引渡孟晚舟，並正式起訴華為。事件導致中美加三國關係緊張，中國亦一度扣留多名加拿大人，並以貿易施壓，令加拿大儼然成為中美角力間的磨心。加拿大總理杜魯多和美國總統特朗普期間曾譴責中方「任意拘留」加國公民，美加對華關係持續轉差。

華為風波時序：

2018年

●12月1日

孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被拘留。

●12月7日

孟晚舟首日保釋聆訊，被指透過一間香港空殼公司，在伊朗開展業務。

●12月10日

加拿大前外交官康明凱及公民斯派佛分別在北京和丹東被拘留。

●12月11日

孟晚舟獲准保釋，需在2019年2月6日向法院報到，同時需遵守16項保釋條件。美國政府須在2019年1月30日前提出正式引渡請求。

●12月19日

加拿大全球事務部證實，第三名公民麥艾弗因工作簽證問題而被中國拘留。

●12月29日

加拿大全球事務部證實，公民麥艾弗已獲中國釋放，惟康明凱及斯派佛仍然被扣。遼寧法院裁定涉及走私毒品的加拿大男子謝倫伯格一審判決太輕，發回重審。

2019年

●1月8日

華為一名高層涉嫌在波蘭從事間諜活動被捕，同案另一名被捕人士是波蘭國家安全局前高層。

●1月14日

大連中級法院重審改判謝倫伯格死刑。

●1月26日

加拿大駐華大使麥家廉多次公開評論孟晚舟案，其言論亦與官方立場不一致，杜魯多將他辭退。

●1月28日

美國司法部起訴華為、孟晚舟及兩間子公司的23項刑事控罪，包括指控華為涉及銀行詐騙、密謀竊取美國電訊商T-Mobile的商業機密等。當局確定正式向加拿大尋求引渡孟晚舟。

●1月29日

卑詩省最高法院開庭審理更改孟晚舟保釋條件，是她獲准保釋後首次出庭。

●3月1日

加拿大司法部啟動引渡孟晚舟到美國的程序。孟其後循民事訴訟反告加拿大政府及執法部門，指控遭到非法禁錮、侵犯憲法權利。

●3月6日

中國海關總署撤銷大部分加拿大農產品出口商運送芥花籽往中國的許可證。

●6月25日

中國暫停進口加拿大豬肉產品。

●7月15日

加拿大將決定是否容許華為參與當地5G建設的日期延後至2020年5月。

2020年

●1月20日

孟晚舟引渡審訊展開，其團隊抗辯稱控罪不符雙重犯罪，應即時獲釋。

●5月27日

加拿大卑詩省最高法院宣判，孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，因此其引渡案將繼續審理。