澳前總理︰澳加屬中間勢力　應堅拒中國「帝國霸凌」

在新冠肺炎疫源獨立調查爭議、中國科企華為太子女孟晚舟引渡風波之下，中國與國際情報分享組織「五眼聯盟」的關係日趨緊張。澳洲前總理特恩布爾周三（27日）亦加入舌戰，呼籲澳洲與加拿大這些「中間勢力」，應堅決對抗中國的「帝國」霸凌，以免北京得寸進尺。

澳洲與加拿大近日與中國的關係均持續轉差，特恩布爾接受加媒訪問時，呼籲澳加兩國勿因受壓而噤聲，應堅守抗衡中國的立場。他稱︰「像加拿大和澳洲的中間勢力，應很清楚地表明取態，並堅守底線。國際舞台與遊樂場一樣，示弱只會被欺凌者繼續剝削。」特恩布爾又指，澳洲「一旦配合了帝國勢力的欺壓，對方只會要求更多」。

特恩布爾又提及澳洲政府主張就新冠肺炎疫源展開獨立調查的決定，指外界可能有誤解，以為澳洲想跟美國一樣，將疫症大流行完全歸咎於中國，並指控北京瞞疫。特恩布爾指，有關調查應是中立開放的，並非只是針對中國；但亦明言中國應對疫情時可能出現反應過慢、瞞報等官僚情況。在澳洲對華立場強硬之際，加拿大總理杜魯多政府則多次被批評其對華態度軟弱。