新冠肺炎：病歿者破10萬　科莫籲聚焦復市勿玩政治

美國的新冠肺炎疫情嚴重，確診數字逼近170萬人，死亡人數更突破10萬，比在韓戰、越戰及2003至2011年伊拉克戰爭死亡的美國人總數更多。紐約州長科莫周三（27日）到白宮，與總統特朗普討論疫情對經濟及醫療帶來的影響。

根據統計，美國上月平均每天有約2000人因新冠肺炎而死，本月減至約1400人；若由美國出現首位病歿者開始計算，2月至今平均每天則有900人病死。在美國，因新冠肺炎而死的人多於1981至1989年間愛滋病的死亡人數，亦比近數十年來的季節性流感更致命。

美國目前的新冠肺炎病例逾17萬宗，佔全球總確診數的30%。特朗普尚未回應10萬死訊，僅在社交網轉發傳媒稱讚自己的貼文。特朗普本月早前曾指10萬死亡數將會是「可怕」，但亦曾表示如非其政府抗疫有方，預計死亡數字將再多25倍。

美國疾病預防及控制中心（CDC）檢視國內死亡統計數字，發現美國死亡人數比往年為高，認為新冠肺炎的實際死亡數字可能比10萬更高。CDC稱︰「（多出的）死亡數字可能是誤診的新冠肺炎死者，或者是間接因新冠肺炎導致的死亡（例如因醫療資源短缺或醫療系統不勝負荷所致）。」

在全球首20個新冠肺炎疫情最嚴重的國家中，美國的死亡率排第8，每1萬人中約3人因新冠肺炎而死。死亡率最高的是比利時，每1萬人中約8人病死；其次為西班牙、英國和意大利。

紐約州是美國國內的重災區，逾36萬人確診，近3萬人不治。特朗普在白宮接見紐約州長科莫，科莫要求聯邦政府在疫情嚴重的州份加強基建投資，並要求國會批准增加聯邦撥款，協助重災區的經濟復甦。科莫又不滿有共和黨議員不願協助由民主黨管治的州份，強調「現在不是玩政治的時候」，而應聚焦在如何在疫情下復市。