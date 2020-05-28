進一步施壓　美將結束伊朗核協議簽署國制裁豁免

美國國務卿蓬佩奧周三（27日）宣布，美國將於7月27日開始結束對仍留在伊朗核協議國家的制裁豁免，不再允許中國、俄羅斯以至其他歐洲公司為伊朗的民用核活動提供便利，令該協議進一步走向崩解邊緣。

蓬佩奧在聲明中指摘，伊朗「通過擴展敏感活動，繼續推行其核邊緣政策」，這些令局勢惡化的行動令人不能接受，強調不延續豁免是合理之舉。他表示，一些協助伊朗改造阿拉克反應堆以減少鈈產量的外國公司，其免受美國制裁的豁免將在60天內到期；為德黑蘭研究用反應堆提供濃縮鈾、進口伊朗廢棄的研究用反應堆燃料之外國公司，其豁免亦會同時到期。

此外，美國出於安全考慮，將把伊朗布什爾核電站的相關制裁豁免期延長90天，但警告可能因應伊朗的舉動而出現變數。蓬佩奧又稱，美國將制裁伊朗原子能組織的官員阿加伊（Majid Agha'i）和薩茲加爾（Amjad Sazgar），指控他們「從事或試圖從事實質性導致或可能實質性導致大規模殺傷性武器擴散的活動」。

美國國務院官員指出，結束上述豁免是美國政府對伊朗的進一步施壓，又指伊朗的經濟危機是防止局勢進一步升級的壁壘。伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）則指，總統特朗普的極限施壓政策迫使伊朗跟美國談判，否則要在美國制裁下面臨經濟崩潰。