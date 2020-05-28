新冠肺炎：國際勞工組織料全球逾1/6青年因疫情失業

國際勞工組織的《國際勞工組織疫情監測第四版》顯示，自新冠肺炎疫情爆發以來，全球青年失業率迅速大幅上升，目前已有超過1/6的青年因疫情而停止工作，即使是未遭解僱的青年群體，其工作時間也縮減23%，其中女性受到的影響大於男性。

勞工組織表示，疫情給青年群體帶來三重衝擊：不僅影響現有職業，還打亂教育和培訓的安排，對於渴望進入勞動力市場或是轉換工作的群體更是製造巨大的障礙。

報告顯示，2019年的全球青年失業率為13.6%，已經高於許多其他群體。目前，各國約有2.67億青年處於沒有就職、不在上學，也未參加培訓的「三無」狀態。此外，15至24歲的青年群體也更容易從事一些「脆弱」職業，如低薪工作、非正式行業崗位，或是外出打工等。

勞工組織總幹事萊德表示，新冠肺炎疫情所造成的經濟危機正在以更快的速度，給青年群體，尤其是青年女性群體帶來更加嚴重的影響。假如不能立即採取重要行動改善他們的處境，疫情的衝擊就會持續數十年。假如青年的才華和能量因為缺乏機會或是技能不足而被排除在外，那就將影響社會的未來，讓疫情過後的經濟恢復變得更加艱難。

勞工組織呼籲發達國家立即實施大範圍的就業，以及能夠保障就業的培訓生項目，低收入和中低收入國家則應開展就業密集型項目，以應對這場青年失業危機。

此外，報告還更新對2020年前兩個季度工作時長損失的估算，與去年第4季相比，2020年第1季的工作時長預計損失4.8%，約相當於1.35億個每周工作48小時的全職崗位，與第三版監測報告的估算相比有所增加。第2季的就業崗位損失數據仍然保持不變，為3.05億個。

從區域角度來看，第2季工作時長損失最多的是美洲，損失比例為13.1%，其次則為歐洲和中亞的12.9%。

報告再次呼籲各國根據勞工組織的「四大支柱」戰略採取緊急措施：刺激經濟和就業；支持企業、就業和收入；在工作場所保護勞動者；通過社會對話尋求解決方案。