波音宣布裁員逾1.2萬人　737 MAX客機復產

新冠肺炎疫情重創全球航空業，美國飛機製造商波音公司周三（27日）宣布，決定裁減超過1.2萬個本土職位，以節省成本。波音旗下的737 MAX客機近年發生兩宗嚴重致命空難，停飛至今。公司當日亦宣布，將恢復生產737 MAX客機。

波音發言人指，公司本周將裁減6770名美國僱員，另有5520人將於未來數周內自願離職；當中1萬人集中於西雅圖地區。發言人表示，今次行動是公司歷來最大規模的裁員，未來數月內亦將減少額外數千個職位。

波音目前全球有約16萬名員工，公司早前已表示將裁減10%人手。工會代表指，目前仍在了解波音裁員細節，約1300名工程師將獲得遣散費。美國4月中的機場客流量暴跌96%；周二（26日）錄得客流量264,843人，較去年同期跌89%。

另外，美國航空集團在給員工的一封信中表示，為應對疫情衝擊，必須裁減約30%員工，涉約5000個工作崗位，主要涉及管理和支援人員。美國航空首先將向員工提供自願離職選項，如果沒有足夠的人選擇接受自願離職，將進行強制裁員。