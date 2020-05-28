暗中記錄用戶定位　Google涉違欺詐法再捱告

美國科技巨擘Google周三（27日）再惹官非，遭亞利桑那州總檢察長入稟，指控該公司在用戶已關閉定位功能時，仍暗中記錄其定位。訴訟指控Google此舉違反欺詐法，以「欺騙且不公平行為」取得用戶定位，要求該公司退回此前借定位追蹤所牟取的利潤。

亞利桑那州總檢察長布爾諾維奇（Mark Brnovich）稱︰「每間企業都有責任向客戶保持誠實。你不能欺騙他們，你不能誤導他們。」Google發言人回應時批評，布爾諾維奇及律師對Google的服務作出錯誤定性，稱︰「我們一向為服務設有私隱功能，可有效管理定位資訊。」

美聯社前年踢爆，Google用戶即使關閉了定位記錄功能，部分Google應用程式仍會自動儲存用戶的定位資訊及時間。情況包括Google地圖會記錄用家使用地圖時的位置，Android用戶的天氣功能亦會記錄用家的大概位置，連其他與位置無關的程式亦有同類做法。Google可借有關資訊，透過與廣告公司合作而獲利。

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