康州漢槍殺2人兼綁架　跨州潛逃6日落網

美國康涅狄格州一名男大學生涉嫌槍殺2名男子及綁架其中一名死者的女朋友，其後跨州潛逃，警方搜捕6日後在周三（27日）晚拘捕他，目前未知其犯案動機。

案情指，23歲疑犯曼弗雷多尼亞（Peter Manfredonia）上周五在康涅狄格州槍殺63歲男子德默斯（Ted DeMers），以及槍傷另一名男子。德默斯的遺孀憶述，曼弗雷多尼亞事發時頭戴電單車頭盔，經過他們的寓所，聲稱在尋找一名女性友人，德默斯於是讓曼弗雷多尼亞坐順風車。

曼弗雷多尼亞犯案後闖入一名男子的寓所並挾持對方，偷走槍械及貨車後向西南方面駕駛110公里，到達德比市。當地警方周日（24日）發現曼弗雷多尼亞的高中同學艾爾西在住所中槍身亡，相信曼弗雷多尼亞其後綁架死者女朋友駕車逃離康涅狄格州；後者在新澤西州哥倫比亞附近的休息站被發現，她沒有受傷。

警方追蹤曼弗雷多尼亞到賓夕凡尼利亞州，盤查目擊者及翻看閉路電視後發現他其蹤迹，至周二（26日）晚發現與其外型描述相似的男子，他最終於周三在馬里蘭州黑格斯敦落網。