新冠肺炎︰研究指歐美大爆發　非與首宗確診有關

沃羅比認為美國和意大利的首宗個案，不是令疫情大爆發的原因。

歐美成為全球的新冠肺炎疫情重災區，美國最近一項研究發現，在美國華盛頓州和意大利出現的首宗個案，都並非之後令當地疫情大爆發的原因。

亞利桑那大學進化生物學家沃羅比（Michael Worobey）上周六（23日）在網上發表初步研究報告，指病毒傳播時會定期變種。美國首宗新冠肺炎病例是一名1月15日由中國經西雅圖國際機場入境的人士，該名住在斯諾霍米什縣的男子其後入院隔離及康復。同縣一名少年2月24日確診，他的病毒基因相比首宗病例出現兩處變種。

華盛頓大學基因學家貝福德（Trevor Bedford）曾表示，變種由首宗病例的病毒經6周後造成，但沃羅比用電腦模型測試發現，病毒不可能數周內出現兩個變種，認為它更可能2月13日、即美國對華封關後約兩周，由中國返國的美國國民傳入，並導致後來疫情大爆發。《紐約時報》指華府封關後兩個月，約4萬人返回美國。

歐洲方面，一名確診女子由中國前往德國後，1月20日與公司同事開會並感染16人，但病毒之後「消失」。雖然他們的病毒基因與後來意大利爆發的相近，令人懷疑德國旅客把病毒帶到意大利，但沃羅比分析後認為，病毒很可能經另一途徑由中國傳入，時間大約是2月初至2月中，並在順利「登陸」歐洲後隨即肆虐多國。