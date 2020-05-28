美媒︰華府擬取消中國軍工研究生簽證　3千人受影響

美國《紐約時報》周四（28日）引述白宮官員消息指，華府擬取消與中國軍方或軍校有關的在美中國研究生和研究人員的簽證，至少3000人受影響。外界估計中國將有報復措施，對美國人實施簽證或教育禁令。美國國務院及國家安全委員會（NSC）拒絕置評。

報道指，國務卿蓬佩奧周二（26日）在白宮與總統特朗普討論簽證計劃，多名共和黨議員提出立法禁止任何中國公民獲得科學或技術研究生簽證。官員拒絕透露受影響學校名單，據悉包括西北工業大學、哈爾濱工程大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、江蘇南京理工大學等7間傳統大學。

聯邦調查局（FBI）及司法部近年多次警告，從事科研等中國學生或曾接受軍方間諜培訓，以竊取技術知識回國，會對國家安全構成潛在威脅，被指助長反華主義。FBI今年1月更為此通緝一名波士頓大學女生。計劃料會引發依賴華生巨額學費的美國大學不滿，當局承認未有直接證據表明有關學生有不當行為。

中國學生是美國最大外國學生群體，目前約有36萬人，部分或從事重要研究項目。美國國務院前年起將簽證有效期限制在一年內，並允許敏感領域工作的中國研究生續簽簽證。有華生認為簽證限制將不利他們申請工作或助學金。