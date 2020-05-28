白警壓死黑人引爆怒火　明州民眾示威爆衝突

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（25日）遭警員壓頸致死後，明尼阿波利斯有數以千計民眾周三（27日）繼續上街，抗議警方使用過度武力，期間發生警民衝突。總統特朗普慰問死者家屬，並指示聯邦調查局（FBI）及司法部加快調查。

大批示威者連續第2天走上街頭，有人高叫口號，另有人要求起訴涉事的4名警員。活動初時較為和平，惟入夜後發生縱火及搶掠事件。警方其後趕到現場，一度施放催淚氣體及發射橡膠子彈驅散人群，有傳一人中槍身亡，但未必與事件有關。州長沃爾茲（Tim Walz）形容情況危險，呼籲居民離開現場。

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）周三要求起訴壓頸警員，但檢察部門指要等待驗屍報告及檢視所有證據。除明尼阿波利斯外，遠至加州洛杉磯亦有支持黑人權益人士堵路；一眾外國明星亦有在網上留言，英國男星約翰保也加（John Boyega）甚至罵白人涉嫌種族歧視。

面對事件引起眾怒，警方周三晚發放一名警員隨身攝錄機所拍的執勤影片。該名警員當時正與2位弗洛伊德的朋友交談，一再保證救護車正趕往現場。惟片段亦同時顯示，一輛警車正停泊在現場一帶，但車上警員沒有上前接觸弗洛伊德。

明尼蘇達州警員以膝頭壓頸致弗洛伊德死亡惹眾怒之際，密西西比州上周五（22日）亦有一名警員涉嫌濫用暴力，將一名年輕男子壓向車身，捏住他的頸。涉事警員周一（25日）停職。