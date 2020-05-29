哈佛畢業禮致詞　《華郵》老總暗批特朗普

美國著名學府哈佛大學周四（28日）舉行畢業禮，《華盛頓郵報》總編輯巴倫致詞時告誡畢業生「事實和真相攸關性命」，又指一些領袖罔顧事實，為的全是追求政治得益。雖然巴倫沒有指名道姓，但其言論矛頭被認為是直指總統特朗普攻擊新聞界，和在新冠肺炎疫情上與科學界作對。

巴倫在以視像形式舉行的畢業禮上致詞時警告，不單新聞和言論自由面臨愈來愈多的威脅，同樣情況亦發生在科學界、醫學界和事實本身；這情況在新冠肺炎疫情上表露無遺，錯誤資訊令人們的性命受到威脅。巴倫說：「公眾安全需要真誠的事實達致，但是教育、專業知識、經驗和證據，都被貶低、置之不理、否定。其目的顯而易見：為了政治得益而罔顧事實。」《華郵》可說是特朗普的眼中釘，常因令特朗普不悅的報道而遭其斥為「假新聞」，巴倫的這番言論似是意有所指。

巴倫指，美國的傳媒一旦被魔鬼化，也會令世界其他地方的政府做出同樣的事。他稱世界上愈來愈多記者被下獄，原因就是被指控報道「假新聞」。他又提到《華郵》沙特阿拉伯裔專欄作家卡舒吉在2018年被殺一事：「他是被沙特政府最高層派出的團隊所殺。他所犯何罪？他尖銳地批評沙特政府。」

巴倫指之後再把矛頭指向特朗普：「今時今日政府科學家們被質疑動機，他們的資格被嘲弄，縱使他們一生致力的成就，於使我們更加安全。」特朗普過往曾經在氣候變化以致新冠肺炎上與科學家唱反調，最近的事例是，特朗普與白宮抗疫專責組重要成員福奇發生齟齬，特朗普主張盡快復市復課，而福奇則警告倉卒復課會有風險。

巴倫寄語畢業生，當人們的健康會被虛假的主張、一廂情願的想法和虛構的事實所破壞之時，支持事實與證據顯得尤為重要。