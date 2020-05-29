新冠肺炎：華學生對出國留學感猶豫　加國大學稱正視歧視問題

加拿大大學新聞網站University Affairs近日報道，鑑於北美洲反華情緒強烈，有已經被加拿大大學取錄的中國學生，對即前往加拿大學習表示猶豫。多間加國大學回應表示，會正視亞裔學生因新冠肺炎疫情受歧視問題，提供更多支援。

來自廣州的17歲高中生Carol Zhou表示，早前收到溫哥華卑詩大學錄取通知電郵時，欣喜若狂，認為這是自己努力學習的成果。不過，當她見到當地有中國婦女被指將新冠病毒帶到美國的新聞時，感到失望，「這些事件帶有種族主義，我本來已經擔心不能融入加拿大文化，現在我更加擔心未來的同學、教授會否因為我是中國人而憎我、不接受我」。此外，一名已獲渥太華大學錄取的學生，其母親不希望他離開中國，擔心他會遭受不公平對待；亦有人每日觀看影片自學自衞術，以備不時之需。

已獲多倫多大學錄取的王女士則表示，自己沒有計劃取消到加拿大學習，「儘管存在歧視，給我的學習和生活帶來麻煩，但我不會因此而放棄學習的機會。我認為應該讓步的不是那些受歧視的人，而是種族主義者」。

卑詩大學公平及包融辦公室（UBC equity and inclusion office）就發表聲明，譴責當地對亞洲人的歧視激增。該校事務主任馬修拉姆西（Matthew Ramsey）稱，歧視亞裔問題已影響社區，校方鼓勵受歧視的學生向學校求助，以便校方提供支持。 報道稱，該校國際學生中有4成是亞裔，超過三分之一學生來自中國。

麥吉爾大學副教務長金寶（Angela Campbell）表示，校方已有關於騷擾和歧視的政策，以及相關團隊處理歧視事件，確保校園對所有人維持包容氣氛。多倫多大學生物倫理學家凱里鮑曼（Kerry Bowman）建議，大學應重視中國學生受歧視問題，「當您看到種族主義和不公正現象而保持沉默時，你就是同謀」。