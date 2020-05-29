黑人被警壓頸致死引爆騷亂　明尼蘇達州頒緊狀態

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（25日）遭警員壓頸致死後，事件引起眾怒，當地爆發連場示威，其後引致騷亂。州長沃爾茲周四 （28日）頒布緊急狀態令，出動國民警衞軍應對搶掠及示威行為。

示威者連續日走上街頭示威，後來演變成縱火及搶掠。沃爾茲周四頒布緊急狀態令以控制局面。沃爾茲呼籲民眾和平示威，又指應變的執法人員以及和平的示威者都被在不法活動中受傷，有色人種所開的店舖亦遭到破壞。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周四亦就弗洛伊德死亡事件發表聲明譴責。巴切萊特說，表示手無寸鐵的非裔美國人被殺或遭傷害致死事件近年來在美國一再出現，美國當局必須採取嚴肅的行動來制止這種殺戮，並確保事件發生後，正義得到伸張。巴切萊特指，執法等相關程序必須改變，預防制度必須有效；最重要的是過度使用武力的警官應被依法追究責任。

美國總統特朗普周四亦表示，他看過弗洛伊德被警員壓頸致死的影片後，「感覺非常壞」，又指那是個「駭人聽聞的場面」。但有意見批評，特朗普過往對白人對黑人施加暴力事件不予評論，甚至長久以來偏幫警察，這次突然為黑人發聲，被指是為了大選的政治計算。