特朗普威脅開槍平騷亂　遭Twitter標籤「讚頌暴力」

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（25日）遭警員壓頸致死，觸發群眾上街示威。總統特朗普一度表示為事件感到難過及震驚，但其後再於Twitter發文批評示威者是「暴徒」，並威脅會出兵平亂甚至不惜開槍。近日與特朗普「交惡」的Twitter，隨即在該貼文加上「讚頌暴力」的標籤。

特朗普周五（29日）連發了兩則貼文，回應明尼蘇達州明尼阿波利斯等地爆發的騷亂。他首先表示：「我沒法坐視不理，讓明尼阿波利斯這偉大的美國城市發生此事，群龍無首，那軟弱的激進左翼市長長弗雷（Jacob Frey）應採取行動，恢復城市秩序，否則我會派出國民警衞軍完成這工作。」

特朗普另一則貼文續稱：「那些暴徒正褻瀆對弗洛伊德的追思，我不允許此事發生。剛與明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Waltz）談過，告訴他軍隊始終與他同在，如有困難就由我們恢復秩序，哪裏發生搶掠，就往哪裏開槍，謝謝！」

Twitter其後隱藏特朗普第二則貼文，指該貼文違反了Twitter對於讚頌暴力行為的規則，但判定讓人繼續存取該貼文可能符合公共利益。網民若按下「查看」，仍可看到貼文的內容。Twitter其後進一步解釋有關行動，稱是該貼文的最後一句與暴力有關，有激發類似行為的風險；他們採取相應行動防止渲染暴力行為，但認為該貼文對事態發展相當重要，故予以保留讓公眾閱覽。