黑人被警壓頸致死　專家指涉事警員動作違規

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（25日）遭警員壓頸致死，事件引起眾怒。專家指出，膝壓頸動作危險性極高，當地警局亦只規定警員在嫌犯反抗時才可使用，而涉事警員的做法明顯不合規。

南卡羅萊納大學法律系副教授斯托頓（Seth Stoughton）表示，若嫌犯在膝壓頸動作下，長久保持頭朝地及手被反銬住的姿勢，將會逐漸失氧及失去意識，造成體位式窒息，而頸部承受極大壓力時，亦可導致舌骨或頸椎骨折。因此警方通常在壓制住嫌犯後，便要令對方翻轉過來、坐起身或站起來。

美國不少警局禁止在逮捕犯人時使用膝壓頸動作，但明尼阿波利斯警局規定，若嫌犯具攻擊性或拒捕，警員可用壓頸動作制伏對方。而弗洛伊德當時並無持有武器，且已戴上手銬臥倒在地。

明尼阿波利斯警方目前僅允許受過訓練的警員使用兩類鎖喉動作。一種是以胳膊或腿輕力鎖住嫌犯頸部，但不能壓斷氣管，期間嫌犯保持清醒；另一種是在保障嫌犯生命安全情況下，通過大力壓頸讓其失去意識，而此類動作只能在犯人強烈反抗，且警員無其他制伏方法時才可使用。斯托頓表示，弗洛伊德事件中所用動作並不屬於這兩類。