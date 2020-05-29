新聞時序：白人警員殺黑人事件簿

加納（左圖倒地黑人）被壓在地上。潘塔萊奧（右圖）不獲起訴。

美國明尼蘇達州人男子弗洛伊德（George Floyd）周一（25日）遭警員壓頸窒息而亡，引發全國示威浪潮。美國過去亦曾多次發生白人警察涉不當執法殺死黑人的情況，以下為近幾年的相關事件：

2014年7月17日：紐約黑人小販加納（Eric Garner）被白人警員潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）鎖喉壓在地上不省人事，最終死亡。期間加納最少11次稱自己不能呼吸，惟警員不為所動。事後警員不獲起訴，引發眾怒。

2015年4月4日：南卡羅萊納州黑人司機斯科特（Walter Scott）遭白人警察斯萊格（Michael Slager）連開8槍轟斃。斯萊格更將電槍放在倒地的斯科特身旁，謊稱因對方想搶槍而自衞，最後被裁定二級謀殺罪成，判處20年監禁。

2018年3月18日：美國加州薩克拉門托市22歲黑人克拉克（Stephon Clark）因手提電話被誤以為槍械，遭警員開槍射殺。

2018年9月6日：德州休班白人女警蓋格（Amber Guyger）下班回家時，因去錯樓層而誤將黑人鄰居博瑟姆‧瓊（Botham Jean）當成竊賊轟斃，蓋格最終被判監10年。

2019年10月12日：德州沃思堡一名白人警察在調查一間房屋時，無故擊斃一名黑人女子，開槍前亦無表明身份。該名警員其後被控謀殺。