美議員涉收中國富商逾百萬美元賄賂　促成地產項目

美國洛杉磯市議會發生內部貪腐案，當地法庭文件透露，市議員維薩爾（Jose Huizar）曾獲得一名中國富豪「董事長E」（Chairman E）幫助擔保，取得銀行貸款以解決一宗桃色糾紛。其後，「董事長E」又多次邀維薩爾去賭場遊玩，提供逾100萬美元（約780萬港元）賄款，希望他幫助批准其地產公司項目。文件亦稱，維薩爾透過「一號人物」結識「董事長E」。媒體翻查資料發現，「董事長E」的公司或是深圳市新世界集團（Shenzhen New World Group），而「一號人物」的身份或是洛杉磯前副市長陳紓樺（Raymond Chan）。目前，陳紓樺與「董事長E」均未回應，多名議員要求維薩爾辭職。

2013年，維薩爾被前助手戈多伊（Francine Godoy）指控性騷擾，要求賠償，案件最終達成和解，雙方未有公開和解條件。不過，近期正接受聯邦調查局調查、維薩爾的前特別助理埃斯帕扎（George Esparza）透露，維薩爾得到「董事長E」幫助，為他提供了60萬美元（約468萬港元）抵押，取得57萬元（約445萬港元）銀行貸款，支付戈多伊，達成庭外和解。

之後，「董事長E」向埃斯帕薩和維薩爾支付了超過100萬美元賄款，希望他們幫助批准市區內一座77層摩天大樓的城市建設。在2014至2018年間，「董事長E」最少12次以免費機票或私人飛機，招待維薩爾到拉斯維加斯和澳洲的賭場遊玩。目前，埃斯帕扎已承認涉貪罪，轉做污點證人。聯邦調查局在2018年12月，突擊搜查休伊扎爾的住所，檢走大批證物，至今未正式起訴休伊扎爾。

美國媒體翻查資料發現，深圳市新世界集團曾提出，要在旗下洛杉磯酒店L.A. Grand Hotel Downtown現址，重建77層摩天大廈，與「董事長E」的公司脗合。至於陳紓樺，文件指，維薩爾2013年在洛杉磯市議會提出動議，阻止建築安全局與其他市政府部門合併，使「一號人物」的職位得以保留。媒體發現，這位「一號人物」與時任建築安全局總經理陳紓樺的身份完全脗合。