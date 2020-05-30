踢華為出局　英組D10聯盟自行研發5G技術

英國《泰晤士報》周五（29日）報道，英國逐步排除中國巨企華為在該國5G技術建設的參與，尋求與包括七大工業國集團（G7）的10個民主國家，組成「D10」聯盟，建立5G設備及其他技術供應商的替代名單，避免過分倚賴中國。

報道指，英國政府已與美國就建立「D10」聯盟接洽，聯盟以G7為基礎，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本，再加上澳洲、南韓和印度3國。聯盟旨在邊緣化中國，未來3年內逐步淘汰華為參與英國的5G技術建設，其中一個方法是將投資轉向成員國內部的科技公司。報道引述官員指，新建民主國家聯盟將可減輕國家安全顧慮。

美方近年積極拉攏盟友封殺華為，新一輪的制裁將於9月實施，限制華為使用美國生產的軟件和半導體生產5G設備。英國情報部門上周決定重新評估華為在英國5G計劃中扮演的角色。手機品牌諾基亞（NOKIA）及愛立信（Ericsson）目前是歐洲僅有的5G基礎設施供應商，惟有專家指二者無法如同華為一樣快速或廉價地提供5G設備。