北京以對台武力威脅　美國防部：有能力擊敗對手

全國人大通過制訂「港版國安法」，北京當局又以《反分裂國家法》警告台灣。美國國防部官員於當地時間周五（29日）表示，美軍有防範各種可能衝突的準備，若威懾失敗，也要確保美國能夠超越並擊敗對手。

對於美國如何防範中國大陸對台用武，負責東亞事務的美國副助理國防部長克林克，近日出席網絡研討會表示，美國有軍隊防範各種可能的衝突，不僅在印太地區，在全球的軍隊都以威懾衝突為目標；若中方採取攻擊行動，美國要確保接到命令的人「對是否能執行這個命令心中有所疑慮」。

克林克強調，美國鼓勵台灣發展「整體防衞構想」，令後者在傳統防衞能力和不對稱防衞上取得平衡；而美對台出售F16戰機、M1A2戰車等，對於威懾或擊敗解放軍是非常有用。克林克續稱，美方對台灣安全防衞的承諾，將持續確保台灣有自我防衞能力，也確保美國的印太駐軍有能力來應對挑戰。

另外，美國共和黨參議員魯比奧周四（28日）發文稱，從北京當局對香港的做法可見，他們會簽任何協議，有需要時就會毀棄承諾；他們在香港所做的，就是他們接下來想對台灣做的事。