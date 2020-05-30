新冠肺炎：疫情改善　紐約市下月初部分解封

美國紐約州的新冠肺炎疫情逐步放緩，紐約州州長科莫周五（29日）指紐約市疫情改善，有望符合重開經濟的條件，宣布紐約市將在下月8日展開第一階段解封。

科莫在記者會指，紐約市符合首階段解封的條件，包括醫院病床有至少30%空置率、提供足夠病毒檢測率，以及足夠個人保護裝備等，決定容許該市下月初逐步解封，屆時製造商工廠可以復工，零售業亦可恢復營業，但顧客只可在店外提取商品；員工上班前要量體溫，盡量保持社交距離。科莫坦承重開紐約市是複雜的事，但保證上述的重開指標將會在下周完成。

目前紐約市是紐約州唯一尚未解封的城市，市長白思豪預計解封措施可令40萬人復工。他又指，市政府將確保地鐵及巴士盡量保持清潔，為乘客提供安全環境，他又建議如果民眾對乘搭公共交通工具上班不放心，他們可以自行開車上班。

同時，科莫宣布再度放寬紐約上州大部分地區的防疫措施，允許理髮店恢復營業，辦公室、零售店亦可重新開放。他又稱，病毒學專家已經調查紐約上州的傳染率及住院率，決定允許五指湖、莫霍克谷、紐約州南部周邊地區進入第二階段解封。

另一方面，位於佛羅里達州奧蘭多的環球影城發聲明表示，影城內的部分酒店將於下月2日起重開，環球影城在下月6日正式開放公眾入場。所有員工和遊客入場前都須量體溫，以及保持安全距離。奧蘭多海洋世界及迪士尼樂園分別於6月及7月分階段重開。