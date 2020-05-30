TikTok涉違兒童私隱法例　參議員聯署促查

中國影音分享程式抖音的海外版TikTok，早前被美國私隱監察團體指控違反美國兒童私隱法例，4名參議員周五（29日）聯署美國聯邦貿易委員會（FTC），盡快展開調查。TikTok表示會嚴肅看待安全問題，並加強針對年輕人的保護措施。

兒童線上隱私保護法（COPPA）撰者之一、民主黨參議員馬基（Ed Markey），及對華鷹派的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）等人在聯署信中指出，有可信證據顯示TikTok公然藐視美國的隱私規則，敦促FTC迅速展開調查及對違者究責。

信中引述報告指，TikTok未能刪除13歲以下兒童上傳的影片，是因該公司去年與FTC達成一項協議。報告又指，TikTok收集兒童訊息前未有「直接通知」父母，亦未按COPPA要求在主頁貼出隱私政策的超連結。

美國眾議院能源和商務委員會的14名民主黨議員，亦有致信敦促FTC展開調查。委員會兩名共和黨議員更致信TikTok，要求提供有關收集兒童訊息，以及與中國政府關係的資料。