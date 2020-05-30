港版國安法：美參議員促安理會緊急討論港局勢

美國政府周五（29日）宣布多項措施反制中國推行港版國安法，美國參議院外交委員會的兩黨資深議員，同日致函聯合國安理會本月輪任主席國愛沙尼亞，以及下月輪任主席國法國的駐聯合國代表，敦促他們立即召開安理會會議，討論中國政府最近採取損害香港自治、侵犯對港人承諾的權利和自由之行動。

信件由外交委員會的共和黨籍主席里施、議員梅嫩德斯、加德納、馬基、魯比奧、卡丁、默克里聯署。他們表示，強烈支持美國駐聯合國代表呼籲立即召開安理會會議，討論中方近日危害香港自治的舉動，指北京明顯違反具約束力的國際承諾，包括中英聯合聲明，破壞香港基本法保證的《公民權利和政治權利國際公約》繼續在香港發揮作用的能力。參議員呼籲愛沙尼亞駐聯合國代表及法國駐聯合國代表立即關注此事。

另外，魯比奧亦發表聲明批評中國多年來摒棄中英聯合聲明承諾香港的自治與自由，讚揚美國總統特朗普採取「困難但必要的措施」施壓，要求北京履行對港人的承諾。長期關注香港與中國人權議題的共和黨眾議員史密斯則認為，美國多年來僅口頭指摘中國侵犯人權，沒有以任何有意義措施懲戒，中方才會認為西方國家只說不做，特朗普如今改變這情況，做出多位美國歷任總統沒做到的事。

參議院少數黨領袖舒默則指，香港去年抗爭加劇時，特朗普與中國領導人站在同一陣線，又稱會假裝沒看見中國侵害人權，現時世人會記得特朗普是失掉香港的總統。