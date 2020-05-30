蓬佩奧公開1月初信件　澄清無違法公器私用

美國國務卿蓬佩奧上周被揭去年公務期間4度密晤共和黨金主，疑為競選堪薩斯州參議員及2024年總統大選鋪路。他周四（28日）公開美國特別檢察官辦公室今年1月撰寫的信件，澄清自己沒有違反限制政府人員使用權力影響或干預選舉的《哈奇條例》（Hatch Act）。

該封信寫於1月21日，指根據辦公室審查的證據，不能得出蓬佩奧是今年堪薩斯州參議員選舉候選人的結論。信件又指，辦公室正在結案，但保留在任何新進展時重啟調查的權利。副本已寄予要求查蓬佩奧涉公器私用的參議院外交委員會成員梅嫩德斯（Robert Menendez）及報道此事的記者。調查依據蓬佩奧1月初的說法，指他不會在定居的堪薩斯州競選參議員席位。堪薩斯州的參議員參選期限是6月1日。

蓬佩奧批評梅嫩德斯將合法及重要的外交和國家安全活動政治化，以謠言、影射和謊言製造一系列針對他的媒體報道。梅嫩德斯回應指，蓬佩奧對委員會的監督工作深感不安，又稱他大發脾氣不能阻止委員會履行監督職責。

蓬佩奧近日捲入多項指控，包括借國務院公務增加大選政治本錢、繞過國會恢復向沙特阿拉伯及阿聯酋售武、與妻子在國務院舉辦一系列奢華晚宴等。負責調查有關指控的國務院監察總長利尼克（Steve Linick）被革職亦被指是蓬佩奧授意，梅嫩德斯等人早前宣布就事件展開調查。

蓬佩奧上周否認指控，又拒絕透露建議解僱利尼克原因，據悉他已就售武問題提交書面答覆。