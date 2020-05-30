原創桌遊大賣　9歲童狂賺110萬美元

美國西雅圖9歲男孩巴特勒（Alex Butler），表面上是平凡的小學四年級學生，但他的另一個身份是一間玩具公司的大股東。他旗下的原創卡牌遊戲《烤餅鬥卷餅》（Taco vs Burrito，暫譯）去年為他帶來了110萬美元（約853萬港元）的收入，今年的疫潮更令遊戲的銷售額急增10倍，連父母也要叫他一聲「老闆」。

《烤餅鬥卷餅》其實是巴特勒在7歲時發明，遊戲目標是要扮演烤餅店和卷餅店的玩家各自配搭出得分最高的一份食物。餡料卡牌除了一般蔬菜和肉類，更包括「新鮮的大腦」、「小熊軟糖」和「朱古力裹蝦」等異想天開的材料。若卡牌組合太亂來，就會引發「肚痛」，要扣分懲罰。

這卡牌遊戲放到網上開售一年多，銷量一直不過不失。直至早前因新冠疫情全美頒下禁止外出令，帶動各種在家遊戲產品大賣，《烤餅鬥卷餅》的銷量也突然勁升，更一度登上購物網的紙牌遊戲排名第一。現在每賣出一套遊戲，巴特勒都有20美元（約155港元）的利潤。

巴特勒的媽媽皮爾森（Leslie Pierson）在個人Facebook透露，一家人一向愛玩卡牌遊戲，所以兒子設計出這套卡牌也絕不意外。她至今仍不太相信兒子成為富翁這事實，說：「他不用做甚麼事，業績一直增長，我甚至還沒開始去了解這整件事。」為要替兒子管理財富和銷售等事務，皮爾森和丈夫馬克成立公司，擁有最大股權的巴特勒，名義上就是爸媽的老闆。皮爾森笑說：「（兒子）是個好相處的老闆，不會逼人太甚」。

雖然發了財，但這一家人依然過着平實的生活。身為小小大老闆的巴特勒想要零用錢，仍得付出勞力，像是整理床鋪、摺衣服等向爸媽換取。他近日在研發《烤餅鬥卷餅》的補充包，而他的第二個卡牌遊戲「Bold Made」將於10月付運，據說是一個有關全球女性領袖的遊戲，當中會出現馬拉拉等女權人物的故事。