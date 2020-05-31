美警殺黑人：特朗普促強硬應對　明州州長斥外國勢力煽動

美國騷亂遍地開花，總統特朗普上周六（30日）直指示威由激進左翼分子引發，又指示威者跨州煽動暴力是聯邦罪行，要求各州採取更強硬手段，聯邦政府準備好派兵協助平亂。示威原發地明尼蘇達州的州長沃爾茲（Tim Walz）直指，有外國勢力及本土恐怖主義破壞美國。

特朗普在Twitter連發多文，先是指在白宮前示威的人士有組織，與被警員壓頸致死的黑人弗洛伊德無關，然後指控今次騷亂是由激進左翼發起，聲稱明尼阿波利斯的80%暴徒是來自其他州份，跨州煽動暴力是聯邦罪行，州長及市長必須更強硬，否則聯邦政府會介入平亂，包括動用軍隊的無限權力及進行大規模拘捕行動。

特朗普同日到佛州視察載人火箭升空時，再次談及全美示威。他形容弗洛伊德之死是嚴重悲劇，讓全美人民感恐懼及憤怒。他支持和平示威者，已聽到他們的訴求，但街頭目前發生的與公義及和平無關，特朗普政府不與暴力、騷亂、混亂為伍。

民主黨籍的沃爾茲則指，明尼阿波利斯的情況不再關於弗洛伊德之死，是攻擊公民社會、灌輸恐懼及擾亂城市。他直指，當示威蔓延全美，開始見到到底是本土恐怖主義、極端分子煽動群眾，抑或是外國破壞美國的穩定運作。

司法部長巴爾亦警告，左翼煽動者跨州煽動或參與暴力騷亂，有機會違反聯邦法律，司法部或起訴他們。