支持度領先特朗普10個百分點　拜登開腔反國內暴力示威

美國大規模騷亂踏入第5日，篤定代表民主黨出戰總統選舉的前副總統拜登，周日（31日）發聲明強調示威者有權抗議警方暴力，但訴諸暴力不能解決問題。在明尼蘇達州爆發反警暴示威之際，拜登競選團隊向明尼阿波利斯一個反現金保釋制度的組織捐款。另外，最新民調顯示，拜登得益於新冠肺炎疫情，支持度領先總統特朗普10個百分點。

拜登在聲明指：「抗議這種（警方）暴行是正確的，也是必要的。這完全是美國人的反應。焚毀社區和不必要破壞卻不是，危及生命及服務社區的業務之暴力亦不是。」他表示，每個有良知的人都能理解國內有色人種經歷日常侮辱及極端暴力。

英媒指，拜登競選團隊至少13名成員上周五（29日）及上周六（30日）在Twitter發文指，已向明尼蘇達州自由基金捐款。拜登團隊發言人回應指，拜登反對現金保釋制度，但拒絕透露陣營內部是否有協調捐款，又指示威者有權憤怒，但更多的暴力無法解決公義問題。特朗普競選團隊則指，拜登團隊出資支持傷害無辜民眾的動亂「令人不安」。

明尼蘇達州被視為總統選舉的關鍵州份，特朗普一直努力吸納非裔美國選民支持，10月將在明尼阿波利斯舉行大型集會拉票。民調顯示，2016年大選只有8%非裔美國人投票給特朗普。

美國廣播公司新聞網（ABC）及《華盛頓郵報》上周六公布於上周一（25日）至上周四（28日）共同進行的民調，顯示拜登以53%支持度領先特朗普的43%，主要針對二人應對疫情及經濟的表現。分析指，特朗普在經濟及控制疫情方面形象「插水」，逾一半受訪者不看好他；公眾對拜登控制疫情擴散則期望較大。