美警殺黑人：示威者衝擊白宮　特朗普威脅放惡犬

美國首都華盛頓特區的連續2日爆發反警暴示威，特勤局、國民警衞軍及警方與1000多名示威者上周六（30日）在白宮外衝突，多人被捕。總統特朗普期間在Twitter連發貼文「火上加油」，警告示威者若衝破防線，將直接面對「惡犬及兇狠武器」。

示威由上周五（29日）開始，遊行隊伍入夜時移師白宮外，沿國家廣場遊行及高呼口號，有團體駕車環繞國會山莊並狂按喇叭。多名戴口罩的示威者情緒激動，出言攻擊一名黑人警察，向警員投擲水瓶、煙花等雜物，警方揮警棍及施放胡椒噴霧、催淚彈。

示威者入夜試圖接近白宮未果，有人散開並投石打碎周邊名店及商店窗戶，縱火引致零星火災，有汽車焚毀。距離白宮幾個街區的多間餐廳遭破壞，有高級餐廳門口被噴上「富人不再安全」字句，有銀行懸掛的美國國旗被取下焚燒。一名22歲的政治系畢業學生表示，看過美國歷史的人都知不是為黑人而設，希望藉示威表達個人立場。

示威人群上周六凌晨約3時散去，不少人留守。特朗普在貼文讚揚特勤局表現出色，「我當時就在裏面，注視着每個人的一舉一動，覺得非常安全。」華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）表示對特朗普言論難以置信，批評他美化暴力，稱：「沒有惡狗和凶器，只有一個躲在柵欄後害怕的人。」