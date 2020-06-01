美警殺黑人：騷亂四起　近40城市實施宵禁

面對國內多地爆發反警暴示威及騷亂，美國已有21個州份、至少39個城市實施宵禁。西岸加州多地由上周六（5月30日）起，已限制市民外出至周日（5月31日）為止。惟紐約市市長白思豪強調，目前未有計劃頒布宵禁令。

加州洛杉磯市長加爾塞特（Eric Garcetti）在Twitter表示，市內居民上周六晚上8時至翌日早上5時半必須留在室內。鄰近比華利山、西荷里活、帕薩迪納及聖莫尼卡亦頒布類似措施，以限制居民外出。

另一重鎮三藩市市長布里德（London Breed）則宣布，無限期延長當地宵禁令，將禁止任何人外出。對於市內出現騷亂，她對此感到傷感，指摘部分示威者視此為遊戲，強調不會容忍任何暴力事件發生。

然而，東岸紐約市市長白思豪周日出席新聞發布會時強調，目前未有計劃實施宵禁。警察總長謝伊（Dermot Shea）則不置可否，僅稱問題沒有簡單答案，又指宵禁屬其中一個方案：「當我們考慮如何保護這座城市的安全時，會思考一系列選項。」

至於中部伊利諾伊州芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）則讚揚部分示威者表現和平，並稱會他們「肩並肩」。芝加哥目前正實施宵禁，只有必要人員才能進入商業區，而市內列車及公共交通工具服務亦會暫停，另封鎖主要街道等。