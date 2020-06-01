美警殺黑人：多國聲援美國示威　倫敦23人被捕

美國的反警暴示威蔓延英國、德國、加拿大及伊朗。英國倫敦周日（5月31日）連續第二日爆發聲援美國示威的遊行活動，當日數千名示威者在倫敦中部抗議警方對黑人的暴力行為，他們遊行至美國駐英國大使館，警方期間拘捕23人。德國柏林同日有數百名示威者遊行至美國大使館，支持美國的示威。

示威者高呼「無公義，無和平」、「還要有多少？」、「從我們的頸拿開你的膝蓋」等口號，他們由特拉法加廣場（Trafalgar Square）集合，遊行至美國大使館，大批警方包圍大使館防止民眾衝擊。遊行時示威者走出公路，部分路段交通受阻。有在場記者指，示威者在當地時間下午1時下跪，向遭美國白人警察跪頸致死的明尼蘇達州黑人弗洛伊德致意。

警方指，示威期間拘捕多名年齡介乎17至25歲人士，他們涉嫌管有攻擊性武器、襲警、阻塞車道、違反新冠肺炎抗疫措施等。

參與遊行的南亞裔美籍女子馬奧蒂（Nina Mahonty）表示，她居於倫敦6年，見到美國燃燒感到掙扎，遠在他鄉卻無法做甚麼，出來遊行已是最好選擇。她明白現時有疫情，但就算新冠病毒不奪取黑人的性命，警察都會。另有示威者直指，真正的病毒是種族主義。

倫敦市長簡世德形容弗洛伊德之死不只點燃了美國的怒火，而是全球怒火，沒有任何國家、城市、警方或機構可因種族主義及此等影響而自滿。他強調，會極度認真看待對倫敦警方使用過度武力的指控。