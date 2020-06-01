厄瓜多爾瀕破產　中資企業購雨林石油開發權

厄瓜多爾陷入破產危機，背負來自中國的龐大債務，近來更因新冠肺炎疫情而雪上加霜。多年來一直有傳厄瓜多爾計劃將300多萬公頃熱帶雨林的石油開發權出售給中資企業，德媒則證實，有中資企業購得位於雨林內兩個石油勘探區的20年開發權，引起區內原住民的強烈抵制。

《德國之聲》報道指，中資企業並沒有收購傳聞所提及的300萬公頃雨林，但中石油與中石化的合資子公司「厄瓜多爾安第斯石油有限公司」於2016年1月，則購得位於雨林內另外兩個石油勘探區的20年開發權，總面積達50萬公頃。厄瓜多爾北部一些原住民團體訴諸法律，並在抵制雨林石油開發的案件中勝訴。

不過，環保組織「守望亞馬遜」成員馬薩班達（Carlos Mazabanda）不表樂觀，認為隨着厄瓜多爾經濟衰退，開採自然資源的壓力愈來愈大，該國憲法中保障原住民話語權的底線條款將來可能不被遵守，原住民得不到足夠的醫療、教育等公共服務，只有少數的大型企業獲益。

馬薩班達又稱，前總統科雷亞傾向與中國合作，透過貸款換取短暫的經濟繁榮，並不令人意外，其政府可直接得到資金，將來以石油的形式回報中國。厄瓜多爾2016年與中方就低價出口原油達成了協議，厄瓜多爾2024年前必須將其出口原油的90%售往中國，惟厄瓜多爾石油部對協議詳情卻不知就裏。

財經雜誌《福布斯》早前警告，厄瓜多爾政府可能在未來數周陷入破產危機。總統莫雷諾承認，國際原油價格的下滑對厄瓜多爾構成沉重打擊；財政部長馬丁內茲則表示，希望通過與中國等的雙邊協議獲得至少10億美元（約78億港元）的資金，外界恐厄瓜多爾欠中國的債務最終愈滾愈大。