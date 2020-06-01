美警殺黑人：幕僚就處理示威立場分化　特朗普進退兩難

美國反警暴示威席捲全國。美媒報道，總統特朗普的幕僚就如何處理示威爭持不下，部分人要求特朗普正式向全國發表講話，呼籲民眾保持冷靜。但亦有意見認為，特朗普應更強硬譴責騷亂，否則或將失去中間派選民的支持。

美媒引述消息人士指，特朗普早前在社交網發表的「有搶掠即開槍」言論引發爭議，其部分幕僚隨即游說特朗普勿再發表暴力言論，警告這只會火上澆油。高級國內政策顧問魯連斯（Brooke Rollins） 、女婿兼高級顧問庫斯納（Jared Kushner）等人亦建議特朗普應更慎重回應示威。

另一邊廂，有幕僚警告，若特朗普不對暴力示威加以譴責，便可能失去部分對其11月總統大選至關重要的票源，如郊區女性選民。因此他們主張，特朗普應進一步抨擊塗鴉、搶劫及縱火等示威行為。

在兩方爭論下，特朗普近日對示威的回應亦顯得反覆無常，先是淡化以武力對付劫掠行為的論調，並呼籲示威者保持冷靜。但其後又在社交網威脅以暴力回應示威者，並號召支持者在白宮外舉行反示威活動。