美警殺黑人：米高佐敦發聲　揚言已受夠種族不公

黑人弗洛伊德懷疑被警員跪頸致死，涉種族歧視，在美國多個地區已爆發示威抗議，大批民眾上街游行，當中不乏NBA球星，而「波神」米高佐敦周日亦發聲，並揚言：「我們受夠了！」

米高佐敦在聲明中表示：「我非常悲傷，心痛，憤怒！我感受到每個人嘅痛苦、憤慨同沮喪。我與那些讉責種族主義，以及有色人種暴力的人並肩。我們已經受夠了！」這位NBA傳奇及黃蜂老闆揚言要繼續爭取及追究責任，「永遠不要再漠視野蠻行為，要繼續和平表達對不公平的不滿，且要追究責任，要對領導者施壓兼改變法律。」他更呼籲大家要團結爭取人人公平，並在最後向弗洛伊德的家人及受到種族主義及不公平事件中被殘害的人深表哀悼。

日前，「大帝」勒邦占士已在個人社交平台發聲，他最新又發另一段訊息：「點解美國唔同樣愛我哋？昂首，繼續堅強#我哋要靠自己」有很多NBA球星都為此事上街參與示威遊行，當中包括早前染上新冠肺炎病毒的史馬特，目前已痊愈。

另外，前NBA球星JR史密夫在洛杉磯參與遊行期間，遭一名白人男子破壞車窗，憤怒的他直接把對方打倒在他，對其拳打腳踢，直到有人上前勸阻，該白人男子方能逃脫。JR史密夫事後解釋道，打架與種族歧視問題無關，純粹因為不滿愛車被破壞：「我把車停在一個遠離紛爭的居民區，但我回去時發現有破壞者打破我的車窗，於是衝上去教訓他。」