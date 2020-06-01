新聞剖析：特朗普鐵腕路線鞏固保守派　大選爭連任

美國黑人遭警員跪頸致死觸發全國大規模示威，令種族問題再次成為大選焦點。總統特朗普及民主黨總統參選人拜登在示威及種族議題上有各自表述，分析指特朗普揚言動武平亂，旨在鞏固保守選民的支持，以爭取今年大選連任。美媒另報道，拜登若要挑戰總統寶座，就要利用今次反警暴示威擴大年輕人的支持。

特朗普近日多次在Twitter發文譴責暴力示威，形容示威者是暴徒，甚至將矛頭指向激進左翼組織。雖然外界批評特朗普令局勢惡化、加劇社會撕裂，但有指他利用動亂時刻爭取右翼選民的支持。

共和黨金主及特朗普支持埃伯哈特（Dan Eberhart）表示，特朗普專注迎合他的核心支持者，而不是整個國家；並形容特朗普比以往的總統「更分裂」。有官員甚至建議，特朗普可以趁機走鐵腕路線及打出經濟牌，向財產遭受破壞的商家傳達會保護他們利益的信息。

取態比特朗普溫和的拜登在11月大選同樣大受挑戰，《紐約時報》報道，擁有龐大非裔選民票源的拜登，仍需要吸納年輕人支持，並向他們證明解決社會問題不單是踢走特朗普、回復常態。惟報道分析，拜登無法在不解決體制不公的情況下對抗種族問題，並指他在解決警暴及種族不平等上面對很大阻力。