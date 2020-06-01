新冠肺炎：美斥中國抗疫無能　華外交部稱「讓數字說話」

美國總統特朗普日前就新冠疫情，指摘中國政府無能致全世界受苦受難，不讓武漢患者到國內其他地區，卻容許赴歐美各地旅行。中國外交部發言人趙立堅周一（6月1日）回應時，批評特朗普的言論完全不符合事實，極不尊重中國人民為防控疫情付出的巨大努力和犧牲；又指「中美兩國誰無能、誰應對不力，還是讓兩國的病例數字說話」。

趙立堅表示，中方在疫情發生自今，採取全面、嚴格及徹底的防控措施，全力遏制疫情擴散；據權威雜誌研究報告估計，有關措施令中國減少逾70萬感染者。他強調，中方早於1月23日封城，包括禁止武漢市民到其他國家，而美國的航空公司、美國政府隨後亦停飛有關航班，禁止中國公民及曾到訪中國的外國人入境，反問不知何來讓感染者「自由旅行」一說。

趙立堅指出，美國國內當前疫情形勢嚴重，人命關天，救人要緊。向中國「甩鍋」趕不走病毒，更救不了病人，奉勸美方想把病毒標籤化、政治化的人，把心思和精力放到抗擊國內疫情上。

至於美國將終止與世衞組織的關係，趙立堅表示美方自私自利、逃避責任、破壞國際抗疫合作的行徑，國際社會普遍不認同。美方近期「毀約」、「退群」成癮，相繼退出多個國際組織及協議，該一連舉動，再次暴露其奉行單邊主義和強權政治的真實面目。

另對於特朗普指中國利用學生獲取美方技術和知識產權，周一起限制持有關簽證赴美學習或研究的中國學生入境。趙立堅批評，美方做法是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響。中國敦促美方停止利用各種藉口，立即撤銷這一錯誤決定，尊重和保障中國在美留學人員的合法權益。

此外，就日前印度防長受訪時，表示印方不會讓在中印邊境衝突中「尊嚴受到傷害」，兩國正進行軍事和外交渠道磋商。趙立堅表示，中方在邊界問題上一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，按有關協定，維護中印邊境地區的和平穩定。目前，邊境地區的局勢總體穩定、可控，中印軍事溝通渠道暢通，相信雙方通過談判協商妥善解決兩國間問題。