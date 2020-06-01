玻璃蛙皮膚半透明　研究揭為自我保護偽裝

兩棲動物玻璃蛙（glass frog）因其皮膚透明得名，由多國科學家組成的團隊近日研究發現，玻璃蛙的皮膚其實只是半透明，而且是為了保護自己，隨環境轉變的偽裝機制。

加拿大麥克馬斯特大學專研兩棲動物生態的學者巴尼特（James Barnett）領導英美等國科學家，透過結合行為學試驗、電腦視覺模型及監測等，驗證玻璃蛙身軀半透明是否一種偽裝機制。

團隊拍攝逾50隻在不同綠葉和白色背景的玻璃蛙，然後以電腦模擬捕食者或人類視覺能力，試圖辨識玻璃蛙影像，結果發現玻璃蛙的感知亮度因應不同背景改變。在另一項實驗，團隊讓人類參與者在電腦合成影像辨認出透明程度不同的玻璃蛙，結果所有人都較快發現不透明玻璃蛙。

研究人員在最後的實驗，測試玻璃蛙的透明偽裝機制在野外是否有生存優勢。他們用水凝膠及食用色素，製作數百隻假玻璃蛙，一半是半透明、一半不透明，將它們放在南美洲厄瓜多爾玻璃蛙普遍棲息的地方72小時。結果，半透明的玻璃蛙被捕食者吃掉的數目明顯較少，意味牠們把身體變成半透明是可以獲得生存優勢。有關研究上周五（26日）刊於《國家科學院學報》（PNAS）。