全國人大日前通過「港版國安法」的立法決定後,美國國務卿蓬佩奧再次發表相關言論,指美國正考慮「歡迎香港人前往當地」選項,但未有透露是提供移民配額抑或簽證等細節。

蓬佩奧上周五(5月29日)在美國企業研究所(AEI)發表講話時,曾被問及華府是否正考慮「歡迎香港人前往美國,引進創業創造力」。他指美方正考慮有關安排,但不知事情會如何發展:「如你所知,英國(與香港)有不同關係,許多人持有英國國民護照。香港與英國關係歷史悠久,情況非常不同,但我們正在研究。」

除美國外,英國外相藍韜文周日(5月31日)曾稱,英國不會放棄對港人責任。他重申一旦中國在香港落實「港版國安法」,將給予持英國國民(海外)護照(BNO)的港人入境權(the right to come to the UK)為回應。