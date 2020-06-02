新聞背後：美警殺黑人事件頻生　示威浪潮不斷

紐約黑人小販加納被白人警員潘塔萊奧鎖喉壓地後身亡。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察跪頸致死，種族不公問題再次浮面。事實上，美國近年曾發生多宗警員執法時導致黑人死亡的事件，繼而觸發國內示威活動。以下為當中部分事件：

2014年7月17日

紐約黑人小販加納（Eric Garner）被白人警員潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）鎖喉壓在地上，期間最少11次稱自己不能呼吸，最終不省人事並身亡。警員事後不獲起訴，引發眾怒。

2014年8月9日

18歲黑人少年布朗（Michael Brown）在沒有攜帶武器的情況下，在密蘇里州弗格森市遭白人警員威爾遜（Darren Wilson）轟斃，其後引發多場示威及暴力衝突。大量警員到場，並施放催淚氣體及發射橡膠子彈平亂，導致密蘇里州一度進入緊急狀態。

2015年7月19日

43歲黑人男子杜博斯（Samuel DuBose）在俄亥俄州辛辛那提因停牌駕駛，加上汽車丟失車牌，在問話期間遭警方擊斃。全美同月爆發多場示威，其中辛辛那提有數百名示威者連夜靜坐及遊行。

2016年7月5日

37歲黑人男子斯特林（Alton Sterling）在路易斯安那州巴吞魯日市販賣盜版光碟，期間曾被其中一名警員按住，再遭另一警員近距離連開多槍致死。案發當日，數百人走上巴吞魯日市街頭抗議，其後一度蔓延至芝加哥及紐約地區。

2016年7月28日

芝加哥18歲黑人少年奧尼爾（Paul O'Neal）涉嫌偷車，逃跑期間被警員連開多槍，最終死亡。芝加哥當局公布由涉事警員隨身攝錄機拍得的片段，但未包括開槍一刻。芝加哥民眾質疑警方刻意剪去關鍵畫面，觸發示威活動。

2016年9月14日

俄亥俄州哥倫布13歲少年泰爾‧金（Tyre King）在警察調查一宗搶劫案時逃走，期間一度亮出疑似手槍物體，遭連開多槍射殺。警方其後發現，該可疑物實為氣槍。部分居民舉行守夜活動，而哥倫布警方呼籲民眾冷靜。