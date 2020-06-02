美警殺黑人：肯塔基漢被擊斃　警一哥丟職

美國的反警暴示威一發不可收拾，肯塔基州路易斯威爾警方周一（1日）凌晨開槍擊斃一及疑無視宵禁令的黑人男子，外界要求警方公開事發片段查明真相。市長費希爾（Greg Fischer）發現開槍警員事發時沒有開啟隨身攝錄器，形容做法不可接受，同日把該市警察總長康拉德（Steve Conrad）革職。

案情指，死者麥卡蒂（David McAtee）是一名燒烤場老闆，有向警員提供餐飲。周一凌晨12時15分左右，路易斯威爾宵禁後仍有民眾聚集，警方聲稱到場驅散時有人向他們開槍，2名警員及2名國民警衞軍開火還擊，現場其他攝像鏡頭顯示麥卡蒂是被遠距離擊斃。開槍警員因沒有開啟或無配戴隨身攝錄器，違反規定，目前行政休假。數百人則於周一湧至事發地悼念麥卡蒂及示威，網上亦有人發起聯署為他爭取公義。

州長貝希爾（Andy Beshear）要求警方交出事發片段。費希爾發現因警員無開隨身鏡頭而欠缺調查所需的事發片段，直指事件不能接受，因此解除康拉德的職務。貝希爾則指應檢視所有其他警員的隨身鏡頭，若拍攝到任何事發情況定必公開。他亦授權警方獨立調查開槍一事，承諾誠實及透明地處理，不會等數月才有結果，聯邦政府亦介入調查。