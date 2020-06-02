傳華為轉向台灣競爭對手買晶片　抗衡美國禁令

美國政府早前有意擴大禁令，要求使用美國晶片製造設備的外企，在向中國大陸科企華為及其子公司提供特定晶片時，須先得到美國政府批准。日媒周一（1日）引述消息指，華為計劃向台灣及大陸競爭對手購買晶片，以抗衡美國的封殺，維持其消費電子產品業務。

《日經亞洲評論》引述消息人士報道，華為正在與全球第二大手機晶片企業、台灣的聯發科技（MediaTek）及大陸第二大手機晶片設計公司紫光展銳（Unisoc）進行洽談，商討增購更多晶片，以維持華為自身的消費電子產品業務。不過，開發自家晶片是華為的主要發展方針之一，分析認為購買競爭對手產品將削弱華為的競爭力。

聯發科技為南韓三星、大陸Oppo、Vivo及小米手機的晶片供應商，原本亦有向華為的中至低端4G手機提供晶片。據報，華為現時有意讓旗下高端的5G手機亦使用聯發的晶片。消息人士指，華為一開始已預計到這一步，形容此舉是「去美國化」。報道指，華為有意增購300%的晶片，聯發正評估企業是否有足夠人力去承接該宗大額訂購。

美國聯邦通訊委員會（FCC）早前指，中國中信集團在美國營運的子公司「Pacific Networks Corp」及「ComNet（USA）LLC」等中國國有電訊營運商，對美國構成國家安全風險，或將撤銷其營運許可，禁止在美國運作。「Pacific Networks Corp」及「ComNet（USA）LLC」周一表示，企業運作獨立於中國政府，一直與美國政府保持合作，促請FCC勿禁止其運作。